"Искандер" уничтожил украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава
Российские войска ударили "Искандером" по стоянке авиационной техники ВСУ и уничтожили украинский вертолёт Ми-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Искандер" уничтожил украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава. Видео © Telegram / Минобороны России
"Расчётом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в сообщении.
А 1 июля Минобороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке. 2 июля ведомство уточнило, что удар "Искандером-М" пришёлся по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте украинских истребителя Су-27. В ВВС Украины признали потери.