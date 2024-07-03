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3 июля, 09:28

"Искандер" уничтожил украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава

Российские войска ударили "Искандером" по стоянке авиационной техники ВСУ и уничтожили украинский вертолёт Ми-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Искандер" уничтожил украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава. Видео © Telegram / Минобороны России

"Расчётом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в сообщении.

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А 1 июля Минобороны РФ заявило о поражении украинских самолётов на открытой стоянке. 2 июля ведомство уточнило, что удар "Искандером-М" пришёлся по аэродрому в Миргороде Полтавской области, в результате уничтожено пять действующих и повреждено два находящихся на ремонте украинских истребителя Су-27. В ВВС Украины признали потери.

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Telegram / Минобороны России

Александра Вишнякова
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