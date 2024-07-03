"Искандер" уничтожил украинский вертолёт Ми-24 на аэродроме Полтава

Российские войска ударили "Искандером" по стоянке авиационной техники ВСУ и уничтожили украинский вертолёт Ми-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Расчётом ОТРК "Искандер" ВС РФ был нанесён ракетный удар по стоянке авиационной техники на аэродроме Полтава. В результате удара уничтожен боевой вертолёт ВСУ Ми-24 и автомобили инженерной авиационной службы", — говорится в сообщении.