"Стыдно за вас": Свадьбу украинцев в Италии, на которой выступил Галкин*, захейтили в Сети

Шикарная свадьба в Италии украинки Ангелины Терской, на которой выступил Максим Галкин*, вызвала гнев в соцсетях. По мнению многих комментаторов, такое пышное торжество неуместно в столь трудное для Незалежной время.

"Это у Вас свадьба была? С такими украинками и [президент РФ Владимир] Путин не нужен", — возмутился один из пользователей.

"Всё бы ничего, если бы свадьбу отпраздновали поскромнее. Всё-таки я убеждён, что в такие трудные времена для своей родины — было бы уместно в качестве солидарности показать, что ты стоишь в ряд со своими людьми", — отметил другой.

"Это ужас. Стыдно за вас", — подхватил ещё один юзер.

В ответ Терская заявила, что ни она, ни её супруг не являются звёздами, госслужащими или блогерами-миллионниками. Она подчеркнула, что сейчас вместе с мужем проживает не на Украине, однако выражает поддержку Киеву, в частности финансовую. По её словам, они "ненавидят Россию", верят в свою страну и планируют когда-нибудь вернуться домой.

Ответ Терской на хейт в соцсетях. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / _terskaia

Ранее Life.ru сообщал, что Максим Галкин* выступил на украинской свадьбе, которая прошла в районе озера Комо в Италии. За круглую сумму шоумен отвёл мероприятие на украинском языке, а также исполнил несколько песен певицы Софии Ротару. В целом расходы на свадьбу украинские СМИ оценили в миллион евро.