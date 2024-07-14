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14 июля, 00:27

Противостояния не будет: В Зимбабве оценили развитие отношений между Россией и Африкой

Замминистра нацбезопасности Зимбабве: Африка точно не станет противостоять России

Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Обложка © Telegram / Кремль. Новости

В наши дни невозможны условия, при которых Африка решит противостоять России. Об этом заявил замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау.

"Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, ведь Москва была ей другом, когда Африка нуждалась в помощи... Если взглянуть на условия, которые Европа предлагает Африке в том, что касается помощи, они отличаются от того, как взаимодействует с Африкой Россия, так как Москва подходит к экономическому сотрудничеству с позиции равенства", — прокомментировал он в разговоре с RT.

Путин отметил активное развитие отношений России и Зимбабве
Путин отметил активное развитие отношений России и Зимбабве

Ранее Life.ru рассказал о сильной обеспокоенности Евросоюза поддержкой Путина в Африке. Авторитет президента России, как отметил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, крайне высок среди местного населения.

Мария Любицкая
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