Противостояния не будет: В Зимбабве оценили развитие отношений между Россией и Африкой
Замминистра нацбезопасности Зимбабве: Африка точно не станет противостоять России
Владимир Путин и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва. Обложка © Telegram / Кремль. Новости
В наши дни невозможны условия, при которых Африка решит противостоять России. Об этом заявил замминистра нацбезопасности Зимбабве Тендай Чирау.
"Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, ведь Москва была ей другом, когда Африка нуждалась в помощи... Если взглянуть на условия, которые Европа предлагает Африке в том, что касается помощи, они отличаются от того, как взаимодействует с Африкой Россия, так как Москва подходит к экономическому сотрудничеству с позиции равенства", — прокомментировал он в разговоре с RT.
Ранее Life.ru рассказал о сильной обеспокоенности Евросоюза поддержкой Путина в Африке. Авторитет президента России, как отметил верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, крайне высок среди местного населения.