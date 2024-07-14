Противостояния не будет: В Зимбабве оценили развитие отношений между Россией и Африкой

"Африка ни в коем случае не станет в наши дни противостоять России, ведь Москва была ей другом, когда Африка нуждалась в помощи... Если взглянуть на условия, которые Европа предлагает Африке в том, что касается помощи, они отличаются от того, как взаимодействует с Африкой Россия, так как Москва подходит к экономическому сотрудничеству с позиции равенства", — прокомментировал он в разговоре с RT.