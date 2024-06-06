Путин отметил активное развитие отношений России и Зимбабве
Президент Зимбабве выразил Путину признательность за возможность принять его
Глава государства Владимир Путин встретился с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере.
Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений", — подчеркнул Путин.
Мнангагва в свою очередь поблагодарил российского лидера от имени народа Зимбабве и от себя лично за возможность принять его. Он заверил, что республика намерена развивать всеобъемлющее сотрудничество с Россией, и выразил уверенность, что Хараре добьётся больших успехов в работе с Москвой.
Напомним, что днём в четверг, 6 июня, Путин начал серию международных встреч на полях ПМЭФ с беседы с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе. Также глава государства сегодня встретился с Дилмой Русеф — президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС, и главой Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. По ходу встречи Додик отметил высокий уровень организации ПМЭФ и заявил, что Республика Сербская выступает против антироссийских санкций, хотя на его страну давят.
Telegram / Кремль. Новости