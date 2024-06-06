Путин отметил активное развитие отношений России и Зимбабве

Глава государства Владимир Путин встретился с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере.

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений", — подчеркнул Путин.

Мнангагва в свою очередь поблагодарил российского лидера от имени народа Зимбабве и от себя лично за возможность принять его. Он заверил, что республика намерена развивать всеобъемлющее сотрудничество с Россией, и выразил уверенность, что Хараре добьётся больших успехов в работе с Москвой.