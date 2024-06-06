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6 июня, 19:20

Путин отметил активное развитие отношений России и Зимбабве

Президент Зимбабве выразил Путину признательность за возможность принять его

Глава государства Владимир Путин встретился с лидером Зимбабве Эммерсоном Дамбудзо Мнангагвой на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024). По информации пресс-службы Кремля, стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений и вопросы сотрудничества во внешнеполитической сфере.

Глава государства Владимир Путин проводит переговоры с президентом Зимбабве Эммерсоном Мнангагвой. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"Рад возможности с вами встретиться на полях Петербургского международного экономического форума. Уверен, что ваше присутствие будет символизировать интерес Африканского континента к развитию отношений с Российской Федерацией, а это для нас одно из приоритетных направлений", — подчеркнул Путин.

Мнангагва в свою очередь поблагодарил российского лидера от имени народа Зимбабве и от себя лично за возможность принять его. Он заверил, что республика намерена развивать всеобъемлющее сотрудничество с Россией, и выразил уверенность, что Хараре добьётся больших успехов в работе с Москвой.

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Напомним, что днём в четверг, 6 июня, Путин начал серию международных встреч на полях ПМЭФ с беседы с президентом Боливии Луисом Альберто Арсе. Также глава государства сегодня встретился с Дилмой Русеф — президентом Нового банка развития, учреждённого странами БРИКС, и главой Республики Сербской (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) Милорадом Додиком. По ходу встречи Додик отметил высокий уровень организации ПМЭФ и заявил, что Республика Сербская выступает против антироссийских санкций, хотя на его страну давят.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александр Юнашев
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