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13 июля, 14:53

Нобелевские лауреаты призвали к миру на Украине и в секторе Газа

Более 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня на Украине, в секторе Газа, а также к остановке всех конфликтов в мире. С открытым письмом они обратились к участникам конфликтов, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, далай-ламе XIV, Организации Объединённых Наций (ООН), Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы.

"Выросшие расходы на вооружения сравнимы и с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вдумайтесь: никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребёнок в мире не ложился бы спать голодным. Но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти", — сказано в письме 51 нобелевского лауреата.

Они предложили оставить решение конфликтов следующим поколениям, раз современные политики не могут договориться. Нужно спасать планету, а не убивать друг друга, говорится в письме.

Среди подписантов — физики Андрей Гейм и Роджер Пенроуз, литератор Светлана Алексиевич, лауреат премии мира Карлуш Белу, биохимик Ричард Робертс.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Robin Nieuwenkamp

Николай Рюмин
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