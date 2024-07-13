Нобелевские лауреаты призвали к миру на Украине и в секторе Газа
Более 50 нобелевских лауреатов призвали к немедленному прекращению огня на Украине, в секторе Газа, а также к остановке всех конфликтов в мире. С открытым письмом они обратились к участникам конфликтов, папе римскому Франциску, патриарху Константинопольскому Варфоломею, далай-ламе XIV, Организации Объединённых Наций (ООН), Европарламенту и Парламентской ассамблее Совета Европы.
"Выросшие расходы на вооружения сравнимы и с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вдумайтесь: никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребёнок в мире не ложился бы спать голодным. Но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти", — сказано в письме 51 нобелевского лауреата.
Они предложили оставить решение конфликтов следующим поколениям, раз современные политики не могут договориться. Нужно спасать планету, а не убивать друг друга, говорится в письме.
Среди подписантов — физики Андрей Гейм и Роджер Пенроуз, литератор Светлана Алексиевич, лауреат премии мира Карлуш Белу, биохимик Ричард Робертс.
Ранее в МИД России прокомментировали тему переговоров с Украиной. По словам замглавы дипведомства Андрея Руденко, точных сроков нет, а условия, которые выдвигает Киев, не могут являться основой для серьёзного диалога. В то же время позиция президента Владимира Путина ясна: Киев должен сам созреть для мирного процесса.
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