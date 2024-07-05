Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине
Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Российская Федерация выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.
"Наши мирные инициативы были изложены недавно. Их реализация позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. При этом это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня. Не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать для довооружения и перегруппировки. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта! Условия для этого изложены", — констатировал российский лидер.
Напомним, что Виктор Орбан сегодня посетил в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ранее — 2 июля — он с той же целью посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с Россией. После общения с венгерским лидером Владимир Путин заявил, что Киев упорствует в войне "до победного" ведь для режима Зеленского её завершение значило бы конец военного положение, а соответственно и проведения отложенных президентских выборов. В общей сложности переговоры глав России и Венгрии продлились свыше двух с половиной часов.