Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине

Российская Федерация выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

"Наши мирные инициативы были изложены недавно. Их реализация позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. При этом это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня. Не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать для довооружения и перегруппировки. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта! Условия для этого изложены", — констатировал российский лидер.