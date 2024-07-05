Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июля, 14:10

Путин: РФ выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российская Федерация выступает за полное и окончательное завершение конфликта на Украине. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Москве.

"Наши мирные инициативы были изложены недавно. Их реализация позволила бы прекратить боевые действия и начать переговоры. При этом это должно быть не просто перемирие или временная остановка огня. Не какая-то пауза, которую киевский режим мог бы использовать для довооружения и перегруппировки. Россия выступает за полное и окончательное завершение конфликта! Условия для этого изложены", — констатировал российский лидер.

Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Напомним, что Виктор Орбан сегодня посетил в Москву с мирной миссией, в рамках которой у него была запланирована встреча с Владимиром Путиным. Ранее — 2 июля — он с той же целью посещал Киев, где встретился с Владимиром Зеленским и предложил ему подумать насчёт объявления о прекращении огня ещё до переговоров с Россией. После общения с венгерским лидером Владимир Путин заявил, что Киев упорствует в войне "до победного" ведь для режима Зеленского её завершение значило бы конец военного положение, а соответственно и проведения отложенных президентских выборов. В общей сложности переговоры глав России и Венгрии продлились свыше двух с половиной часов.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров