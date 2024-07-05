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5 июля, 13:32

Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину посланий, полученных ранее в Киеве от Зеленского. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

"Никаких посланий [Орбан] не передавал", — сказал Ушаков.

Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии
Визит Орбана в Москву: Что говорят политологи о "челночной дипломатии" премьера Венгрии

Как сообщал Life.ru, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Он встретился с главой украинского режима и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, но Зеленский отказался. Сегодня венгерский политик прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с Путиным. В Кремле раскрыли, что встречу Будапешт предложил несколько дней назад. В МИД Украины заявили, что европейский лидер обязан был согласовать свои передвижения с Киевом.

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Life.ru

Александра Мышляева
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