Ушаков: Орбан не передавал Путину посланий от Зеленского
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не передавал президенту России Владимиру Путину посланий, полученных ранее в Киеве от Зеленского. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.
"Никаких посланий [Орбан] не передавал", — сказал Ушаков.
Как сообщал Life.ru, 2 июля Виктор Орбан был в Киеве. Он встретился с главой украинского режима и призвал рассмотреть вопрос прекращения огня перед началом переговоров, но Зеленский отказался. Сегодня венгерский политик прибыл в Москву для продолжения "мирной миссии" и уже встретился с Путиным. В Кремле раскрыли, что встречу Будапешт предложил несколько дней назад. В МИД Украины заявили, что европейский лидер обязан был согласовать свои передвижения с Киевом.
Life.ru