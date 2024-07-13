Эрдоган заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой и боевые действия приводят к значительным жертвам и разрушениям.

"С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", — сказал глава государства.

Лидер республики отметил, что Анкара делает всё возможное, чтобы остановить конфликт. Эрдоган отметил, что он нужен лишь "торговцам войной".