Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 14:45

Эрдоган заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © kremlin.ru

Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой и боевые действия приводят к значительным жертвам и разрушениям.

"С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", — сказал глава государства.

Лидер республики отметил, что Анкара делает всё возможное, чтобы остановить конфликт. Эрдоган отметил, что он нужен лишь "торговцам войной".

Зеленский обнулил шансы Украины вступить в НАТО и стал преградой для переговоров с Россией
Зеленский обнулил шансы Украины вступить в НАТО и стал преградой для переговоров с Россией

Ранее в МИД России высказались о начале переговоров с Украиной. По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, точных сроков нет, а условия, которые выдвигает Киев, не могут быть основой для серьёзного диалога. В то же время позиция президента Владимира Путина ясна: Незалежная должна сама созреть для мирного процесса.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Реджеп Тайип Эрдоган
  • Украина
  • Турция
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров