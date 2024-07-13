Эрдоган заявил, что не ожидает скорого окончания конфликта на Украине
Реджеп Тайип Эрдоган. Обложка © kremlin.ru
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не ожидает скорого окончания конфликта на Украине. По его словам, ни одна из сторон не может обеспечить полное превосходство над другой и боевые действия приводят к значительным жертвам и разрушениям.
"С сожалением вынужден признать, что пока не видно наличия сильной воли к завершению конфликта в ближайшее время", — сказал глава государства.
Лидер республики отметил, что Анкара делает всё возможное, чтобы остановить конфликт. Эрдоган отметил, что он нужен лишь "торговцам войной".
Ранее в МИД России высказались о начале переговоров с Украиной. По словам замглавы ведомства Андрея Руденко, точных сроков нет, а условия, которые выдвигает Киев, не могут быть основой для серьёзного диалога. В то же время позиция президента Владимира Путина ясна: Незалежная должна сама созреть для мирного процесса.