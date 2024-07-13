Российский борец Шамиль Мамедов отказался от участия в Олимпиаде из-за травмы
Российский борец вольного стиля (категория до 65 кг) Шамиль Мамедов, получивший приглашение от МОК, отказался от участия в Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщили в Федерации спортивной борьбы России (ФСБР).
Напомним, в начале недели пресс-служба Международного олимпийского комитета заявила, что 23-летний спортсмен из РФ согласился участвовать в соревнованиях.
"Ситуация с участием борца Шамиля Мамедова в Олимпийских играх прояснилась. В субботу Мамедов принял окончательное решение о невозможности участия в Олимпиаде в связи с рецидивом травмы. О решении борец уведомил МОК", — приводит заявление федерации ТАСС.
Ранее Life.ru сообщал что борцы из России отказались выступать на Олимпийских играх в Париже. Допуск получили 10 российских спортсменов, при этом только Мамедов завоёвывал медаль на крупных международных соревнованиях. Олимпиада пройдёт с 26 июля по 11 августа.
Wikipedia / Magomedmix91