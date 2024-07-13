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13 июля, 15:23

В Москве суд отправил в СИЗО сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве

В Москве суд арестовал до 29 августа сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова, который является гражданином Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Москве суд отправил в СИЗО сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Суд избрал в отношении Троя Краснова, сына известного бизнес-коуча Наталии Закхайм, меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Краснов был членом организованной преступной группы, возглавляемой его матерью. ОПГ занималась мошенничеством, организовывая бизнес-курсы по инвестированию, которые в итоге не предоставлялись. В настоящее время по делу проходит трое потерпевших, сумма ущерба составляет 2,5 миллиона рублей.

Ранее Хорошёвский районный суд Москвы в рамках дела о мошенничестве отправил под стражу саму Наталию Закхайм. По такому же обвинению арестовали её мужа Андрея Краснова и бизнес-партнёра Любовь Струлёву.

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Кадр из видео Telegram / Прокуратура Москвы

Наталья Исакова
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