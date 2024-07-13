В Москве суд арестовал до 29 августа сына бизнес-коуча Наталии Закхайм Троя Краснова, который является гражданином Нидерландов. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

В Москве суд отправил в СИЗО сына бизнес-коуча Закхайм по делу о мошенничестве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Суд избрал в отношении Троя Краснова, сына известного бизнес-коуча Наталии Закхайм, меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 августа 2024 года", — говорится в сообщении.

По данным следствия, Краснов был членом организованной преступной группы, возглавляемой его матерью. ОПГ занималась мошенничеством, организовывая бизнес-курсы по инвестированию, которые в итоге не предоставлялись. В настоящее время по делу проходит трое потерпевших, сумма ущерба составляет 2,5 миллиона рублей.