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12 июля, 21:12

Бизнес-коуч Наталия Закхайм с мужем попались на мошенничестве

Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и её мужа по делу о мошенничестве

Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, которая является гражданкой Королевства Нидерланды и Израиля, отправлена в следственный изолятор по делу о мошенничестве. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В столичном суде избрали меру пресечения в отношении бизнес-коуча Наталии Закхайм. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Там сообщают, что женщину обвиняют в совершении преступных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь она будет находиться под стражей до 29 августа текущего года.

Стоит отметить, что на тот же срок по такому же обвинению в СИЗО отправили её мужа Андрея Краснова и её бизнес-партнёра Любовь Струлёву. Решение по всем этим случаям принимал Хорошёвский районный суд российской столицы.

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Ранее Life.ru писал, что недавно был арестован ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александр Фёдоров. Как рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда, эту меру пресечения в отношении него избрали в рамках дела о получении взятки. Фёдоров и его заместительница Елена Мялкина подозреваются в незаконном присвоении суммы свыше 18 миллионов рублей.

Обложка ©

Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Алексей Соловьёв
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