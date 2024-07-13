Бизнес-коуч Наталия Закхайм с мужем попались на мошенничестве

Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, которая является гражданкой Королевства Нидерланды и Израиля, отправлена в следственный изолятор по делу о мошенничестве. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

В столичном суде избрали меру пресечения в отношении бизнес-коуча Наталии Закхайм. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Там сообщают, что женщину обвиняют в совершении преступных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь она будет находиться под стражей до 29 августа текущего года.