Бизнес-коуч Наталия Закхайм с мужем попались на мошенничестве
Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и её мужа по делу о мошенничестве
Известный бизнес-коуч Наталия Закхайм, которая является гражданкой Королевства Нидерланды и Израиля, отправлена в следственный изолятор по делу о мошенничестве. Соответствующая информация была опубликована в телеграм-канале судов общей юрисдикции города Москвы.
В столичном суде избрали меру пресечения в отношении бизнес-коуча Наталии Закхайм. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Там сообщают, что женщину обвиняют в совершении преступных деяний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. Теперь она будет находиться под стражей до 29 августа текущего года.
Стоит отметить, что на тот же срок по такому же обвинению в СИЗО отправили её мужа Андрея Краснова и её бизнес-партнёра Любовь Струлёву. Решение по всем этим случаям принимал Хорошёвский районный суд российской столицы.
Ранее Life.ru писал, что недавно был арестован ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени И. Канта Александр Фёдоров. Как рассказали в пресс-службе Калининградского областного суда, эту меру пресечения в отношении него избрали в рамках дела о получении взятки. Фёдоров и его заместительница Елена Мялкина подозреваются в незаконном присвоении суммы свыше 18 миллионов рублей.
Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы