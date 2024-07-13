Одобренный Байденом закон о Тибете разгневал Китай
МИД КНР назвал закон Байдена о Тибете вмешательством во внутренние дела страны
МИД Китая раскритиковал законопроект президента США Джо Байдена о разрешении китайско-тибетского конфликта. Документ, одобренный американским лидером накануне, 12 июля, подразумевает борьбу Вашингтона с так называемой дезинформацией китайских властей о Тибете.
"Китайская сторона воспринимает подобные действия Вашингтона как грубое вмешательство во внутренние дела, серьёзно подрывающее национальные интересы Китая", — говорится в заявлении МИД КНР.
Представители китайского внешнеполитического ведомства выразили решительный протест новому законопроекту и уведомили об этом Штаты. В заявлении подчёркивается, что с древности Тибет — это часть Китая, и дела региона являются исключительно внутренним вопросом КНР. В связи с этим в Пекине заявили о готовности принять решительные меры по отстаиванию своего суверенитета в том случае, если американская сторона продолжит подобную политику.
А ранее пресс-служба МИД КНР сообщила о введении санкций против США. В заявлении говорилось, что Пекин ввёл ограничительные меры против шести американских военно-промышленных компаний из-за продаж вооружений Тайваню.
Flickr / Whitehouse