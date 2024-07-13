Одобренный Байденом закон о Тибете разгневал Китай

Представители китайского внешнеполитического ведомства выразили решительный протест новому законопроекту и уведомили об этом Штаты. В заявлении подчёркивается, что с древности Тибет — это часть Китая, и дела региона являются исключительно внутренним вопросом КНР. В связи с этим в Пекине заявили о готовности принять решительные меры по отстаиванию своего суверенитета в том случае, если американская сторона продолжит подобную политику.