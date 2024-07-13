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13 июля, 15:51

Одобренный Байденом закон о Тибете разгневал Китай

МИД КНР назвал закон Байдена о Тибете вмешательством во внутренние дела страны

МИД Китая раскритиковал законопроект президента США Джо Байдена о разрешении китайско-тибетского конфликта. Документ, одобренный американским лидером накануне, 12 июля, подразумевает борьбу Вашингтона с так называемой дезинформацией китайских властей о Тибете.

"Китайская сторона воспринимает подобные действия Вашингтона как грубое вмешательство во внутренние дела, серьёзно подрывающее национальные интересы Китая", — говорится в заявлении МИД КНР.

Представители китайского внешнеполитического ведомства выразили решительный протест новому законопроекту и уведомили об этом Штаты. В заявлении подчёркивается, что с древности Тибет — это часть Китая, и дела региона являются исключительно внутренним вопросом КНР. В связи с этим в Пекине заявили о готовности принять решительные меры по отстаиванию своего суверенитета в том случае, если американская сторона продолжит подобную политику.

А ранее пресс-служба МИД КНР сообщила о введении санкций против США. В заявлении говорилось, что Пекин ввёл ограничительные меры против шести американских военно-промышленных компаний из-за продаж вооружений Тайваню.

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Flickr / Whitehouse

Наталья Исакова
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