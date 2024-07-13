"Мы любим свою страну" : "Кис-кис" ответили Мизулиной, обвинившей группу в донатах ВСУ

Участники группы "Кис-кис" заявили, что никогда не критиковали СВО и не собирали деньги в поддержку ВСУ. Признательным постом в соцсети VK музыкальный коллектив ответил главе Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерине Мизулиной, которая ранее сообщила о намерении пожаловаться на них в прокуратуру за поддержку Украины.

"Группа "Кис-кис" в составе всех участников никогда и никого не призывала выходить на протесты против СВО, никогда не "донатила" ВСУ и не призывала этого делать ни в какой форме. Этому нет каких-либо доказательств и подтверждений, потому что этого просто не было", — говорится в заявлении.

Музыканты заметили, что, несмотря на трудности организации выступлений в России, они не переехали за рубеж. Кроме того, в посте отмечается, что рокеры собирали деньги для пострадавших в теракте в "Крокусе", а также для жертв обстрелов Белгорода. В публикации подчёркивается, что жалоба руководителя объединения "Молодой десант" о том, что одна из ракет, попавшая по жилым белгородским домам, могла быть оплачена музыкантами, выглядит кощунственно.

"Мы заявляем, что нам абсолютно непонятна мотивация поста в канале у Екатерины Мизулиной, который направлен сугубо на дискредитацию нашей группы, распространяет ложные сведения, носит характер клеветы и, по сути, впрямую обвиняет группу в предательстве Родины. Мы любим свою страну, любим своих слушателей", — указали артисты.

"Кис-кис" — российская рок-группа, основанная в ноябре 2018 года в Санкт-Петербурге. Коллектив состоит из четырёх участников: барабанщицы Алины Олешевой, вокалистки Софьи Сомусевой, гитариста Юрия Заслонова и бас-гитариста Сергея Иванова.