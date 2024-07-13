Лихач на BMW без номеров жёстко протаранил семь авто в Новосибирске, Life.ru публикует видео
В Новосибирске водитель BMW влетел в 7 припаркованных авто, двое пострадали
В Новосибирске водитель BMW X5 без номеров на полной скорости протаранил семь припаркованных машин на Красном проспекте, несколько авто загорелось. Об этом сообщает SHOT.
В Новосибирске водитель BMW влетел в семь припаркованных машин, двое пострадали. Видео © SHOT
По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека, в том числе сам лихач. Очевидцы рассказали, что его госпитализировали на скорой с подозрением на сотрясение мозга.
Разговор с виновником ДТП. Видео © SHOT
Перед тем как виновника ДТП передали врачам, с ним успел поговорить один из очевидцев. На вопрос о скорости, с которой ехал мужчина перед аварией, водитель BMW ответить не смог.
Ранее Life.ru рассказывал, что на 20-м километре трассы Тюмень – Каменка произошло массовое ДТП, в котором пострадало семь человек, в том числе ребёнок. Женщина за рулём иномарки выехала на встречку, где столкнулась с авто, которое выбросило на другую полосу — там произошло столкновение ещё с двумя машинами.