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13 июля, 17:37

Лихач на BMW без номеров жёстко протаранил семь авто в Новосибирске, Life.ru публикует видео

В Новосибирске водитель BMW влетел в 7 припаркованных авто, двое пострадали

В Новосибирске водитель BMW X5 без номеров на полной скорости протаранил семь припаркованных машин на Красном проспекте, несколько авто загорелось. Об этом сообщает SHOT.

В Новосибирске водитель BMW влетел в семь припаркованных машин, двое пострадали. Видео © SHOT

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека, в том числе сам лихач. Очевидцы рассказали, что его госпитализировали на скорой с подозрением на сотрясение мозга.

Разговор с виновником ДТП. Видео © SHOT

Перед тем как виновника ДТП передали врачам, с ним успел поговорить один из очевидцев. На вопрос о скорости, с которой ехал мужчина перед аварией, водитель BMW ответить не смог.

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Ранее Life.ru рассказывал, что на 20-м километре трассы Тюмень – Каменка произошло массовое ДТП, в котором пострадало семь человек, в том числе ребёнок. Женщина за рулём иномарки выехала на встречку, где столкнулась с авто, которое выбросило на другую полосу — там произошло столкновение ещё с двумя машинами.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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