Лихач на BMW без номеров жёстко протаранил семь авто в Новосибирске, Life.ru публикует видео

В Новосибирске водитель BMW X5 без номеров на полной скорости протаранил семь припаркованных машин на Красном проспекте, несколько авто загорелось. Об этом сообщает SHOT.

В Новосибирске водитель BMW влетел в семь припаркованных машин, двое пострадали. Видео © SHOT

По предварительной информации, в результате столкновения пострадали два человека, в том числе сам лихач. Очевидцы рассказали, что его госпитализировали на скорой с подозрением на сотрясение мозга.

Разговор с виновником ДТП. Видео © SHOT

Перед тем как виновника ДТП передали врачам, с ним успел поговорить один из очевидцев. На вопрос о скорости, с которой ехал мужчина перед аварией, водитель BMW ответить не смог.