В Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата
Власти Швейцарии обвинили российского дипломата в нарушении законов о санкциях
Власти Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата, который уже выехал из этой европейской страны. Как передаёт Tages-Anzeiger, он вместе с ещё двумя людьми проходит фигурантом по делу о нарушении законов о военных товарах, об эмбарго и контроле за товарами.
Издание сообщает, что расследование ведёт Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG), а Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP) уполномочило ведомство возбудить уголовное дело, так как одним из подозреваемых является дипломат. Впоследствии с него сняли иммунитет в связи с отъездом из страны, а также выдали ордер на арест.
Помимо этого, журналисты рассказали, что за сотрудником российской дипмиссии в Берне наблюдали местные разведывательные службы. Представители этих ведомств считают, что дипломат был "агентом, намеренным приобрести вооружение и другие опасные материалы".
Ранее Life.ru писал, что помощник британского посла в России Джессика Дейвенпорт 26 января попала в скандал в одном из московских ресторанов в районе Китай-город. Видео данного инцидента было опубликовано в Сети.
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