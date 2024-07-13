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13 июля, 19:53

В Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата

Власти Швейцарии обвинили российского дипломата в нарушении законов о санкциях

Власти Швейцарии выдали ордер на арест российского дипломата, который уже выехал из этой европейской страны. Как передаёт Tages-Anzeiger, он вместе с ещё двумя людьми проходит фигурантом по делу о нарушении законов о военных товарах, об эмбарго и контроле за товарами.

Издание сообщает, что расследование ведёт Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG), а Федеральное министерство юстиции и полиции (FDJP) уполномочило ведомство возбудить уголовное дело, так как одним из подозреваемых является дипломат. Впоследствии с него сняли иммунитет в связи с отъездом из страны, а также выдали ордер на арест.

Помимо этого, журналисты рассказали, что за сотрудником российской дипмиссии в Берне наблюдали местные разведывательные службы. Представители этих ведомств считают, что дипломат был "агентом, намеренным приобрести вооружение и другие опасные материалы".

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Ранее Life.ru писал, что помощник британского посла в России Джессика Дейвенпорт 26 января попала в скандал в одном из московских ресторанов в районе Китай-город. Видео данного инцидента было опубликовано в Сети.

Обложка ©

Pixabay / GPhotography

Алексей Соловьёв
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