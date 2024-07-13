В Санкт-Петербурге неизвестные устроили стрельбу на Комендантском проспекте
SHOT: Неизвестные устроили разборки со стрельбой в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге группа неизвестных устроила стрельбу на Комендантском проспекте. По информации SHOT, всё произошло около часа назад.
Разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT
Сообщается, что по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет.
Обеспокоенные местные жители вызвали сотрудников полиции. Предварительно, несколько участников разборки со стрельбой задержаны.
Не так давно аналогичное происшествие случилось в Тюмени, где группа неизвестных поучаствовала в разборке со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам!"
Telegram / SHOT