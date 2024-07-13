Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 июля, 19:13

В Санкт-Петербурге неизвестные устроили стрельбу на Комендантском проспекте

SHOT: Неизвестные устроили разборки со стрельбой в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге группа неизвестных устроила стрельбу на Комендантском проспекте. По информации SHOT, всё произошло около часа назад.

Разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет.

Обеспокоенные местные жители вызвали сотрудников полиции. Предварительно, несколько участников разборки со стрельбой задержаны.

В Твери задержали 16-летнего студента колледжа, который планировал расстрел однокурсников
В Твери задержали 16-летнего студента колледжа, который планировал расстрел однокурсников

Не так давно аналогичное происшествие случилось в Тюмени, где группа неизвестных поучаствовала в разборке со стрельбой у одного из местных торговых центров (ТЦ). Толпа людей сначала устроила массовую драку, а затем началась стрельба. После этого участники конфликта скрылись с места происшествия с криками "Братва, по машинам!"

Обложка ©

Telegram / SHOT

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров