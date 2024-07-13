В Санкт-Петербурге неизвестные устроили стрельбу на Комендантском проспекте

В Санкт-Петербурге группа неизвестных устроила стрельбу на Комендантском проспекте. По информации SHOT, всё произошло около часа назад.

Разборки со стрельбой на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Сообщается, что по улице разгуливали мужчины с оружием и стреляли в своих оппонентов, прячась за припаркованными автомобилями. У двоих из них были предметы, похожие на автоматы, и у одного — пистолет.

Обеспокоенные местные жители вызвали сотрудников полиции. Предварительно, несколько участников разборки со стрельбой задержаны.