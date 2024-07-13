Девушка без прав сбила девочек у озера в Сибири и хотела скрыться в камышах
Девушка без прав сбила двух девочек у озера под Новосибирском и хотела скрыться
Водитель без прав задавила двух детей в Новосибирской области и пыталась скрыться. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / David Dennis
В Новосибирской области молодая девушка без водительских прав сбила двух маленьких девочек у озера Чаны в Барабинском районе. После наезда виновница ДТП пыталась скрыться с места происшествия, сообщил местный житель kp.ru.
Инцидент произошёл в деревне Квашнино, где 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем, на полевой дороге сбила двух детей: семи и трёх лет. Старшая девочка получила открытый перелом бедра, а младшая — черепно-мозговую травму.
Отец пострадавших детей, увидев случившееся, попытался остановить беглянку и догнал её на своём автомобиле. В ходе столкновения он разбил стекло её машины, но девушка выскочила и убежала в ближайшие камыши. Местные жители сообщили, что мужчина также получил травмы.
В региональном управлении МВД, в свою очередь, уточнили, что девушка не имела водительских прав. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым она села за руль без прав. На месте аварии её проверили на состояние опьянения, и, по предварительным данным, она была трезва.
Ранее Life.ru сообщал о другом происшествии в Новосибирске. На Красном проспекте произошла серьёзная авария: водитель BMW X5 без номеров на высокой скорости протаранил семь припаркованных автомобилей. В результате столкновения несколько машин загорелись. По предварительным данным, пострадали два человека.