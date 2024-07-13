Девушка без прав сбила девочек у озера в Сибири и хотела скрыться в камышах

В Новосибирской области молодая девушка без водительских прав сбила двух маленьких девочек у озера Чаны в Барабинском районе. После наезда виновница ДТП пыталась скрыться с места происшествия, сообщил местный житель kp.ru.

Инцидент произошёл в деревне Квашнино, где 19-летняя девушка, управлявшая автомобилем, на полевой дороге сбила двух детей: семи и трёх лет. Старшая девочка получила открытый перелом бедра, а младшая — черепно-мозговую травму.

Отец пострадавших детей, увидев случившееся, попытался остановить беглянку и догнал её на своём автомобиле. В ходе столкновения он разбил стекло её машины, но девушка выскочила и убежала в ближайшие камыши. Местные жители сообщили, что мужчина также получил травмы.

В региональном управлении МВД, в свою очередь, уточнили, что девушка не имела водительских прав. В настоящее время проводится расследование, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента, включая причины, по которым она села за руль без прав. На месте аварии её проверили на состояние опьянения, и, по предварительным данным, она была трезва.