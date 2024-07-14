Семь дней без следа: Продолжаются поиски особенного мальчика, пропавшего под Челябинском
Поиски особенного мальчика, пропавшего под Челябинском, не принесли результатов
В Челябинской области продолжаются масштабные поиски 14-летнего Арслана Мохаммади, страдающего ДЦП, эпилепсией и задержкой умственного развития. Несмотря на усилия сотен волонтёров и специалистов, никаких конкретных зацепок до сих пор не обнаружено. Как сообщил корреспондент kp.ru, мальчика видели последний раз в окрестностях Бектыша, куда его семья приехала за грибами.
История Арслана вызвала волну эмоций и активизировала сообщество поисковиков. Волонтёры из разных уголков Урала, включая Челябинск, Екатеринбург и Тюмень, прибыли на место, чтобы помочь в поисках. Несмотря на истощение ресурсов и физическое утомление, они продолжают надеяться на положительный исход.
Некоторые свидетели утверждают, что видели Арслана возле дороги, однако эта информация ещё требует дальнейшей проверки. В этой трудной ситуации местные власти организовали штаб в администрации Бектыша, где координируются поисковые усилия и предоставляется поддержка волонтёрам.
Ситуация также вызвала широкий общественный резонанс. В лагере поисковиков чувствуется не только физическое напряжение, но и эмоциональное истощение, однако надежда на обнаружение Арслана остаётся важной движущей силой.
Напомним, что об исчезновении Арслана стало известно 6 июля. Мальчик, страдающий ДЦП, был последний раз замечен в фиолетовой рубашке и чёрных джинсах. В поисковой операции участвуют около 365 человек и 39 единиц техники, включая спасателей, кинологов и добровольцев. В рамках поисков обследована значительная территория, включая водоёмы и колодцы, и проведено множество вылетов беспилотников.
Shutterstock / FOTODOM / Sea_Inside_Soul