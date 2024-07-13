Life.ru публикует видео задержания стрелявших в Санкт-Петербурге

Петербургская полиция уже задержала водителя и двоих пассажиров белого Volkswagen Polo, которых подозревают в стрельбе на Комендантском проспекте. Как передаёт телеграм-канал SHOT, опубликовавший видео инцидента и последующего задержания злоумышленников, всего в перестрелке участвовало минимум 12 человек.

Перестрелка и задержание в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / SHOT

Очевидцы рассказали, что подозреваемые пытались скрыться на двух машинах. Помимо упомянутого выше транспортного средства, с места происшествия на большой скорости скрылся чёрный Hyundai.

В региональном управлении МВД, в свою очередь, уточнили, что в отдел доставлены трое стрелявших. Ими оказались приезжие граждане 1990, 1995 и 2000 годов рождения.