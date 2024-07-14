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13 июля, 22:29

Боевиков "Азова"* привлекут в подготовке учителей на Украине

Боевики из запрещённой в России террористической группировки "Азов"* начнут подготавливать украинских учителей. Как передаёт в своём телеграм-канале местное издание "Зеркало недели", в частности, они будут привлечены к реформированию школьного курса "Защита Украины".

Журналисты рассказали, что члены националистического батальона помогут подготовить тренеров в сфере теории военного управления по стандартам Североатлантического альянса. Помимо этого, сообщается, что целью боевиков является оживление устаревшей программы курса, также они хотят сделать эти мероприятия полезными и интересными для школьников.

"Тренеры передадут полученные знания своим подопечным уже во время преподавания", — говорится в публикации.

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Ранее Life.ru писал, что один из командиров украинского нацбата "Азов"* признался в том, что его подразделение использовало в качестве заградительного отряда при отступлении Вооружённых сил Украины. СМИ по этому поводу сообщали, что такое заявление говорит о тяжёлом положении дел в ВСУ.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Pixabay / Adrian34

Алексей Соловьёв
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