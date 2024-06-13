Офицер рассказал, как поставки оружия "Азову"* повлияют на ход СВО
Эксперт Матюшин: Передача западного оружия "Азову"* не повлияет на ход СВО
Недавно американская администрация разрешила официальные поставки оружия для вооружения запрещённого в РФ националистического батальона "Азов"*. В беседе с "Царьградом" военный эксперт, офицер ДНР запаса Александр Матюшин заявил, что подобные решения никак не повлияют на ход специальной военной операции на Украине.
Он сообщил, что прежде всего таким образом американцы снабжают ещё одну воинскую часть, которая сражается на фронте и сдерживает натиск российских войск, в том числе в Харькове. В то же время на балансе нацбата уже давно стоят образцы западного вооружения, среди которых также есть произведённые в Соединённых Штатах противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".
"Теперь официально к ним, вполне возможно, зайдут пресловутые "Брэдли", "Страйкеры", "Абрамсы" и прочее зарубежное вооружение, на котором "Азов"* будет пытаться сдержать наше наступление", — заявил Матюшкин.
Напомним, что администрация США сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений украинскому национальному полку "Азов"*. Впоследствии в Государственном департаменте США, проведя "проверку Лихи", сообщили, что не обнаружили значительных нарушений прав человека со стороны неонацистов.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine