Недавно американская администрация разрешила официальные поставки оружия для вооружения запрещённого в РФ националистического батальона "Азов"*. В беседе с "Царьградом" военный эксперт, офицер ДНР запаса Александр Матюшин заявил, что подобные решения никак не повлияют на ход специальной военной операции на Украине.

Он сообщил, что прежде всего таким образом американцы снабжают ещё одну воинскую часть, которая сражается на фронте и сдерживает натиск российских войск, в том числе в Харькове. В то же время на балансе нацбата уже давно стоят образцы западного вооружения, среди которых также есть произведённые в Соединённых Штатах противотанковые ракетные комплексы "Джавелин".