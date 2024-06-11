В Госдепе США не нашли нарушений прав человека со стороны Азова*
Государственный департамент США, проведя проверку Лихи, не обнаружил значительных нарушений прав человека со стороны Азова*. Об этом говорится в ответе ведомства RT.
По мнению Вашингтона, Россия якобы активно работает над дискредитацией бригады специального назначения Национальной гвардии Украины. В то же время в Кремле считают, что США используют различные методы для подавления России и не ограничиваются в выборе средств.
Уточним, законы Лихи, также известные как поправки Лихи, представляют собой законы в области прав человека в Соединённых Штатах, которые запрещают Государственному департаменту и Министерству обороны предоставлять военную помощь иностранным военным подразделениям, нарушающим права человека, без привлечения к ответственности. Эти законы получили своё название от главного спонсора — сенатора Патрика Лихи.
Напомним, ранее администрация США сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений украинскому национальному полку "Азов"*. Вашингтон не нашёл доказательств, что ультранационалисты нарушали права человека. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва крайне негативно относится к такому решению Штатов.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
ТАСС / ZUAM / Nazar Furyk