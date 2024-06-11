Государственный департамент США, проведя проверку Лихи, не обнаружил значительных нарушений прав человека со стороны Азова*. Об этом говорится в ответе ведомства RT.

По мнению Вашингтона, Россия якобы активно работает над дискредитацией бригады специального назначения Национальной гвардии Украины. В то же время в Кремле считают, что США используют различные методы для подавления России и не ограничиваются в выборе средств.

Уточним, законы Лихи, также известные как поправки Лихи, представляют собой законы в области прав человека в Соединённых Штатах, которые запрещают Государственному департаменту и Министерству обороны предоставлять военную помощь иностранным военным подразделениям, нарушающим права человека, без привлечения к ответственности. Эти законы получили своё название от главного спонсора — сенатора Патрика Лихи.