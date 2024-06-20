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20 июня, 00:57
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В США шокированы откровенным признанием командира Азова*

АС: Боевик "Азова"* признался в использовании заградотрядов при отступлении ВСУ

Один из командиров украинского нацбата "Азов"* признался в том, что его подразделение использовало в качестве заградительного отряда при отступлении Вооружённых сил Украины. Журнал American Conservative (AC) по этому поводу пишет, что такое заявление говорит о тяжёлом положении дел в ВСУ.

Зарубежные журналисты обратили внимание на интервью азовца* украинскому телеканалу. В нём он заявил, что его подразделение использовало для "мотивации" своих соотечественников при их отступлении. По словам украинца, он был командиром этого "мотивационного отряда", численность которого составляла примерно 500 человек.

В материале напомнили, что это признание прозвучало после того, как Вашингтон разрешил вооружать "Азов"*. Авторы статьи считают, что подобные заявления доходчиво иллюстрируют тяжёлое состояние украинских войск.

"Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — заявили американские журналисты.

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Ранее Life.ru писал, что администрация Соединённых Штатов сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений "Азову"*. Впоследствии Государственный департамент США, проведя проверку Лихи, сообщил, что не обнаружил значительных нарушений прав человека со стороны этого украинского подразделения.

* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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