В США шокированы откровенным признанием командира Азова*
АС: Боевик "Азова"* признался в использовании заградотрядов при отступлении ВСУ
Один из командиров украинского нацбата "Азов"* признался в том, что его подразделение использовало в качестве заградительного отряда при отступлении Вооружённых сил Украины. Журнал American Conservative (AC) по этому поводу пишет, что такое заявление говорит о тяжёлом положении дел в ВСУ.
Зарубежные журналисты обратили внимание на интервью азовца* украинскому телеканалу. В нём он заявил, что его подразделение использовало для "мотивации" своих соотечественников при их отступлении. По словам украинца, он был командиром этого "мотивационного отряда", численность которого составляла примерно 500 человек.
В материале напомнили, что это признание прозвучало после того, как Вашингтон разрешил вооружать "Азов"*. Авторы статьи считают, что подобные заявления доходчиво иллюстрируют тяжёлое состояние украинских войск.
"Термин "мотивационные войска" — по-видимому, не что иное, как эвфемизм для заградительных отрядов — такие подразделения размещаются за линией фронта для предотвращения отступления. Похоже, что "мотивация" "Азова"* заключалась в угрозе расправы в том случае, если солдаты территориальной обороны начнут отступать", — заявили американские журналисты.
Ранее Life.ru писал, что администрация Соединённых Штатов сняла многолетний запрет на передачу своих вооружений "Азову"*. Впоследствии Государственный департамент США, проведя проверку Лихи, сообщил, что не обнаружил значительных нарушений прав человека со стороны этого украинского подразделения.
* Организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine