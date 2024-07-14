Повар раскрыла секреты приготовления идеального варенья и компота

Лето приносит возможность не только наслаждаться свежими ягодами, но и готовить вкусные заготовки на зиму. Опытная повар и домохозяйка из Видного Татьяна Беженарь поделилась с интернет-изданием Regions своими уникальными методами подготовки вишнёвых компотов и варенья.

Она отметила, что некоторые рецепты позволяют оставлять косточки в ягодах, но предупредила о потенциальной опасности: в косточках вишни содержится вещество, которое может быть вредным для организма. Поэтому важно удалить их перед варкой. Совет повара: используйте корпус от шариковой ручки для удаления косточек, это наиболее практичный и эффективный способ.

Крыжовник, по словам повара, также прекрасно подходит для варенья. Чтобы ягоды оставались целыми и красивыми после варки, рекомендуется их предварительно проколоть иголкой.

Чтобы сэкономить место при хранении заготовок, специалист советует приготовить концентрат, который можно разбавить водой по мере необходимости для приготовления компота. Это позволяет удовлетворить различные вкусовые предпочтения.