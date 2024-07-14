В украинском Днепре прогремели взрывы

Украинское издание "Общественное" сообщило о взрывах в Днепре. Местные власти пока эту информацию не комментировали.

Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. В красной зоне также оказались Сумская, Полтавская, Николаевская, Кировоградская и Харьковская области.