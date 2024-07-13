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13 июля, 13:36

В Одессе и Харькове прогремели взрывы

Мэр Одессы Труханов заявил о взрывах в Одессе и пригороде

В Одессе прогремел мощный взрыв и объявлена воздушная тревога, сообщает местный мэр Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.

"В городе слышен взрыв", — написал Труханов.

Ещё один взрыв произошёл в пригороде. Помимо того, взрыв слышали на территории Харькова, других подробностей не приводится.

Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы
Подполье сообщило о сильном взрыве на военном объекте в пригороде Полтавы

Ранее Life.ru рассказывал, что взрывы прозвучали в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, а также в Херсоне. На всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Michal Petlach

Николай Рюмин
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