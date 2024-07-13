В Одессе и Харькове прогремели взрывы

В Одессе прогремел мощный взрыв и объявлена воздушная тревога, сообщает местный мэр Геннадий Труханов в своём телеграм-канале.

Ещё один взрыв произошёл в пригороде. Помимо того, взрыв слышали на территории Харькова, других подробностей не приводится.