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Регион
13 июля, 08:57

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной. В частности, в Харьковской области сирена звучит более десяти часов.

Уже в 11:18 мск она распространилась на остальные регионы. Сообщений о взрывах пока не поступало.

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Напомним, николаевское подполье делилось результатами ночных ударов по целям на Украине. По словам его координатора Сергея Лебедева, в пригороде Полтавы был поражён военный объект. А украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Херсоне, Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Запорожья.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ireshetnikov54

Матвей Константинов
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