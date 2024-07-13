На всей территории Украины объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной. В частности, в Харьковской области сирена звучит более десяти часов.
Уже в 11:18 мск она распространилась на остальные регионы. Сообщений о взрывах пока не поступало.
Напомним, николаевское подполье делилось результатами ночных ударов по целям на Украине. По словам его координатора Сергея Лебедева, в пригороде Полтавы был поражён военный объект. А украинские СМИ и власти сообщали о взрывах в Херсоне, Днепропетровской области и подконтрольной ВСУ части Запорожья.
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