На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, следует из данных официальной онлайн-карты министерства цифровой трансформации Незалежной. В частности, в Харьковской области сирена звучит более десяти часов.

Уже в 11:18 мск она распространилась на остальные регионы. Сообщений о взрывах пока не поступало.