Конгрессмены изложили Байдену опасения по поводу предстоящих выборов
Представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC) группа американских парламентариев в субботу, 13 июля, провела дискуссию с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом. Как говорится в обнародованном заявлении законотворцев, во время мероприятия конгрессмены изложили ему свои опасения по поводу перспектив его переизбрания на должность президента Соединённых Штатов.
"Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жёстких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов", — говорится в заявлении.
Они также подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничать с офисом нынешнего главы США, чтобы Байден одержал победу над своим предшественником Дональдом Трампом. Стоит отметить, что миллиардер является главным соперником демократа на предстоящих выборах американского президента.
Ранее другой американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две главные ошибки Байдена на посту главы Соединённых Штатов. По словам предпринимателя, ими стали поддержка киевского режима и судебные разбирательства против Трампа.
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