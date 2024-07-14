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14 июля, 00:09

Конгрессмены изложили Байдену опасения по поводу предстоящих выборов

Представляющая "Прогрессивный кокус Конгресса" (CPC) группа американских парламентариев в субботу, 13 июля, провела дискуссию с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом. Как говорится в обнародованном заявлении законотворцев, во время мероприятия конгрессмены изложили ему свои опасения по поводу перспектив его переизбрания на должность президента Соединённых Штатов.

"Мы прямо изложили президенту наши опасения и задали ему ряд жёстких вопросов относительно дальнейших перспектив. Мы ценим его готовность дать обоснованные ответы и развеять опасения наших членов", — говорится в заявлении.

Они также подчеркнули, что намерены продолжать сотрудничать с офисом нынешнего главы США, чтобы Байден одержал победу над своим предшественником Дональдом Трампом. Стоит отметить, что миллиардер является главным соперником демократа на предстоящих выборах американского президента.

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Ранее другой американский миллиардер Дэвид Сакс назвал две главные ошибки Байдена на посту главы Соединённых Штатов. По словам предпринимателя, ими стали поддержка киевского режима и судебные разбирательства против Трампа.

Обложка ©

Pixabay / Baldur93

Алексей Соловьёв
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