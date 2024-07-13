Американский миллиардер Сакс назвал две главные ошибки Байдена
Сакс: Поддержка Киева и суд против Трампа стали главными ошибками Байдена
Дэвид Сакс и Джо Байден. Обложка © YouTube / TechCrunch / Flickr / Whitehouse
Поддержка вооружённого конфликта на Украине стала одной из двух главных ошибок Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов. Таким мнением поделился известный американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс. Второй большой ошибкой Байдена он назвал судебные разбирательства против соперника по выборной гонке Дональда Трампа.
"Историки будут задаваться вопросом, были ли две самые крупные ошибки Байдена на посту президента — использование юридических механизмов против Трампа и война на Украине — результатом его старческой агрессивности", — написал Сакс в соцсети X.
К слову, то, что у главы Белого дома серьёзные проблемы со здоровьем, уже ни у кого не вызывает сомнений. Особенно очевидным является нарушение его когнитивных способностей. Некоторые специалисты считают, что у Байдена мог развиться тяжёлый нейрокогнитивный дефект — из-за этого, например, он путает события прошлого. Однако в Белом доме всячески выгораживают шефа и утверждают, что он абсолютно здоров.