Американский миллиардер Сакс назвал две главные ошибки Байдена

Поддержка вооружённого конфликта на Украине стала одной из двух главных ошибок Джо Байдена на посту президента Соединённых Штатов. Таким мнением поделился известный американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс. Второй большой ошибкой Байдена он назвал судебные разбирательства против соперника по выборной гонке Дональда Трампа.