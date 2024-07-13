"Технический лидер": Политолог объяснила, почему Байдена ещё не выгнали с поста президента США
Политолог Елисеева: Байден совершает ошибки, но сохраняет поддержку элиты
Президент США Джо Байден. Обложка © Wikipedia
На прошедшем саммите НАТО президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания из-за своих оговорок. Представляя Владимира Зеленского, 81-летний политик сказал "президент Путин", чем снова подмочил свою репутацию в глазах общества. Политолог Наталия Елисеева объяснила, почему, несмотря на такие инциденты, Байден по-прежнему занимает должность главы Белого дома.
Кстати, примечательно, что в тот же день хозяин Овального кабинета вновь допустил ошибку, перепутав вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом, своим главным политическим соперником на предстоящих президентских выборах. Эти ошибки ещё больше ухудшили рейтинг Байдена.
"Байден изначально рассматривался как технический лидер. В случае его болезни планировалось, что его заменит Харрис. Он удобен команде, которая стоит за ним, — это десятки политтехнологов, лоббистов крупных компаний и других игроков. Им выгодно, чтобы Байден оставался на своём посту как можно дольше, даже если он допускает ошибки и говорит несусветные вещи", — сказала она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".
Политолог также отметила, что в текущей ситуации могла бы сложиться благоприятная обстановка для замены Байдена на другого кандидата от Демократической партии в предвыборной гонке. Однако, по мнению Елисеевой, это маловероятно.
Напомним, во время выступления перед лидерами стран НАТО на саммите Байден, представляя Владимира Зеленского, передал слово "президенту Украины Владимиру Путину". Американский лидер тут же попытался исправиться, сделав вид, будто хотел сказать, что намерен победить Путина. Здесь прекрасно всё, в том числе и реакция самого Зеленского, стоявшего в тот момент рядом. Life.ru попросил физиогномиста проанализировать его эмоции.