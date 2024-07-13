"Технический лидер": Политолог объяснила, почему Байдена ещё не выгнали с поста президента США

На прошедшем саммите НАТО президент США Джо Байден снова оказался в центре внимания из-за своих оговорок. Представляя Владимира Зеленского, 81-летний политик сказал "президент Путин", чем снова подмочил свою репутацию в глазах общества. Политолог Наталия Елисеева объяснила, почему, несмотря на такие инциденты, Байден по-прежнему занимает должность главы Белого дома.

Кстати, примечательно, что в тот же день хозяин Овального кабинета вновь допустил ошибку, перепутав вице-президента Камалу Харрис с Дональдом Трампом, своим главным политическим соперником на предстоящих президентских выборах. Эти ошибки ещё больше ухудшили рейтинг Байдена.

"Байден изначально рассматривался как технический лидер. В случае его болезни планировалось, что его заменит Харрис. Он удобен команде, которая стоит за ним, — это десятки политтехнологов, лоббистов крупных компаний и других игроков. Им выгодно, чтобы Байден оставался на своём посту как можно дольше, даже если он допускает ошибки и говорит несусветные вещи", — сказала она интернет-изданию "Подмосковье сегодня".

Политолог также отметила, что в текущей ситуации могла бы сложиться благоприятная обстановка для замены Байдена на другого кандидата от Демократической партии в предвыборной гонке. Однако, по мнению Елисеевой, это маловероятно.