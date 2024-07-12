Демпартия США готовит заговор против Байдена, узнали СМИ
Axios: Комитет демократов по "неизбранию" Байдена готовит заговор против него
Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" Джо Байдена президентом США готовит заговор против него. Как сообщает Axios, это делается, чтобы заставить 81-летнего политика покинуть предвыборную гонку.
"Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций [экс-президентов США Барака] Обамы и [Билла] Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его быстро снять свою кандидатуру", — говорится в публикации издания.
Как отмечают журналисты, число демократов, не желающих, чтобы нынешний американский лидер участвовал в выборах, растёт каждый день. Кроме того, некоторые спонсоры Демократической партии поговаривают о том, что могут пожертвовать большую сумму денег, если кандидатом от партии станет не Байден.
Напомним, 27 июня состоялись теледебаты между Джо Байденом и его предшественником Дональдом Трампом, вновь баллотирующимся на пост президента США. Спор завершился явно не в пользу нынешнего хозяина Белого дома: он выглядел потерянным и заторможенным. В результате рейтинг политика резко полетел вниз. СМИ позднее узнали, что в Белом доме принимали одного из ведущих специалистов по болезни Паркинсона. Однако Байден заверил, что готов продолжать президентскую гонку и даже намерен победить Трампа.
Flickr / The White House