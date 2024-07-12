Демпартия США готовит заговор против Байдена, узнали СМИ

Неофициальный комитет демократов по "неизбранию" Джо Байдена президентом США готовит заговор против него. Как сообщает Axios, это делается, чтобы заставить 81-летнего политика покинуть предвыборную гонку.

"Очень тесно связанные друг с другом демократы, в основном из администраций [экс-президентов США Барака] Обамы и [Билла] Клинтона, ежечасно строят заговор, как заставить его быстро снять свою кандидатуру", — говорится в публикации издания.