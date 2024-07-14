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14 июля, 00:44

"Нужное дело для народа и зрителей": Великий Олег Басилашвили отметил 65 лет службы в БДТ

Артист Олег Басилашвили рассказал, что его отец был против актёрской карьеры

Российский актёр Олег Басилашвили. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Российский актёр Олег Басилашвили. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Народный артист СССР, российский актёр театра и кино Олег Басилашвили отпраздновал свой 65-летний юбилей на сцене Большого драматического театра (БДТ) имени Товстоногова, продолжая вдохновлять зрителей своим искусством. Как пишет kp.ru, в возрасте 89 лет великий актёр продолжает активно участвовать в театральных постановках.

За свою долгую карьеру, начавшуюся с юных лет в Ленинграде, Басилашвили столкнулся с вызовами и трудностями, однако его страсть к театру и его талант неизменно вырывали его из любых передряг. В беседе с журналистами он вспоминал начало своего пути в БДТ, где первые годы были испытанием на выносливость и веру в себя. Важной точкой стало его участие в спектакле "Три сестры", где роль Прозорова принесла ему признание и уверенность в своём творчестве.

Несмотря на сомнения и начальные трудности, Басилашвили нашёл своё место в театре и стал необходимым звеном коллектива, получив признание даже от тех, кто изначально был скептичен по отношению к его выбору профессии. Его отец, исходно противившийся его артистическому пути, пересмотрел своё мнение, увидев в его выступлениях истинное значение искусства и его важность для общества.

"Он видел спектакли нашего театра во время гастролей в Москве. Посмотрел несколько спектаклей, подошёл ко мне и сказал: "Ты знаешь, я свои обвинения снимаю, ваш театр делает нужное дело". Вот эти слова я вспоминаю до сих пор. Любой театр должен делать нужное дело для своего народа и своих зрителей", — вспоминает артист.

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Ранее Life.ru представил уникальную подборку редких фотографий, показывающих звёзд советского кино в обыденные семейные моменты. Эти уникальные снимки позволяют заглянуть за кулисы славы и увидеть знаменитостей, таких как Юрий Никулин, Евгений Леонов, Нина Дробышева, Олег Басилашвили, Сергей Юрский и другие, в окружении своих близких. Фотографии, сделанные в разные годы в Москве и Ленинграде, открывают нам тёплые моменты семейного уюта, где великие артисты наслаждаются обычной жизнью вне сцены.

Кирилл Сосновских
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