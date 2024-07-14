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14 июля, 01:03

Врач объяснила, от каких родинок нужно избавиться

Дерматолог Скворцова: Если родинка изменила цвет или форму, то её лучше удалить

Новые родинки могут появляться на коже в любом возрасте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Новые родинки могут появляться на коже в любом возрасте. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pixel-Shot

Родинки сами по себе не представляют опасности, а новые образования могут появляться на коже в любом возрасте. Однако их изменение в цвете, форме или размере, а также появление боли или кровотечения могут свидетельствовать о необходимости их удаления. Об этом сообщила дерматолог Галина Скворцова в интервью "Вечерней Москве".

Специалист рекомендует удалять родинки в случаях, когда они подвергаются постоянной травме, например при бритье или ношении одежды, а также если они вызывают дискомфорт или болевые ощущения. Для безопасной процедуры существует несколько методов: удаление жидким азотом, экскреция с помощью скальпеля, электрокоагуляция, лазерное удаление и радиоволновая хирургия. Каждый из этих методов имеет свои особенности и может использоваться в зависимости от характера родинки и рекомендаций врача.

По словам дерматолога, точность предварительных методов оценки родинок, таких как соскоб, пункция и дерматоскопия, не превышает 95%. Единственным способом с уверенностью определить доброкачественную или злокачественную природу родинки является гистологическое исследование. Это позволяет не только точно установить её характер, но и в случае необходимости немедленно начать лечение.

Кроме того, врач дополнила, что родинки являются зоной повышенного риска, особенно при солнечном облучении, травмах или гормональных изменениях, что может способствовать перерождению родинки в меланому — злокачественную опухоль. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не удалять образования самостоятельно и советуют обращаться к врачу для проведения профессиональной оценки и, при необходимости, удаления.

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Ранее онколог развеял распространённые мифы о родинках, которые могут пугать людей. Он подчеркнул, что родинки сами по себе не представляют опасности и не являются причиной рака кожи. Эксперт также предупредил об опасности самостоятельных попыток удаления родинок, например, выжиганием перекисью водорода или щелочами, что может привести к серьёзным осложнениям. Он также развеял миф о том, что случайная травма родинки при депиляции или бритье может привести к развитию меланомы.

Кирилл Сосновских
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