Врач объяснила, от каких родинок нужно избавиться

Родинки сами по себе не представляют опасности, а новые образования могут появляться на коже в любом возрасте. Однако их изменение в цвете, форме или размере, а также появление боли или кровотечения могут свидетельствовать о необходимости их удаления. Об этом сообщила дерматолог Галина Скворцова в интервью "Вечерней Москве".

Специалист рекомендует удалять родинки в случаях, когда они подвергаются постоянной травме, например при бритье или ношении одежды, а также если они вызывают дискомфорт или болевые ощущения. Для безопасной процедуры существует несколько методов: удаление жидким азотом, экскреция с помощью скальпеля, электрокоагуляция, лазерное удаление и радиоволновая хирургия. Каждый из этих методов имеет свои особенности и может использоваться в зависимости от характера родинки и рекомендаций врача.

По словам дерматолога, точность предварительных методов оценки родинок, таких как соскоб, пункция и дерматоскопия, не превышает 95%. Единственным способом с уверенностью определить доброкачественную или злокачественную природу родинки является гистологическое исследование. Это позволяет не только точно установить её характер, но и в случае необходимости немедленно начать лечение.

Кроме того, врач дополнила, что родинки являются зоной повышенного риска, особенно при солнечном облучении, травмах или гормональных изменениях, что может способствовать перерождению родинки в меланому — злокачественную опухоль. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют не удалять образования самостоятельно и советуют обращаться к врачу для проведения профессиональной оценки и, при необходимости, удаления.