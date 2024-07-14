"Красавец": Сергеев оценил бой Гаджимагомедова на турнире "Ночь чемпионов IBA"

Серебряный призёр Олимпийских игр в Токио Муслим Гаджимагомедов показал уровень российского бокса, уложив китайского соперника Чжана Чжаосиня на турнире IBA Champions Night в Серпухове в Московской области. Об этом заявил чемпион России по боксу Сергей Сергеев в беседе с RG.ru.

Главное событие вечера запомнилось зрителям яркой победой двукратного чемпиона мира и серебряного призёра Олимпийских игр – 2020 Муслима Гаджимагомедова. В со-главном поединке олимпийский чемпион 2020 года Альберт Батыргазиев завоевал временный титул WBA во втором полулёгком весе, нокаутировав ирландца Джоно Кэрролла в девятом раунде. Сергей Сергеев выразил восхищение боями, особенно отметив выступление Альберта Батыргазиева.

"Бой Альберта был просто великолепен. Он продемонстрировал и драму, и настоящую рубку. В третьем раунде Альберт пропустил сильный удар, но сумел восстановиться и затащить ирландца на дно. Нужно отдать должное ирландцу за его характер и силу воли", — прокомментировал Сергеев.

Что касается боя Муслима Гаджимагомедова, Сергеев отметил, что это было настоящее избиение китайского боксёра.

"Муслим — красавец, он показал уровень российского бокса", — подчеркнул чемпион.