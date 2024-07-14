Находящийся в СИЗО депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский
Нардеп Дубинский: В офисе Зеленского боятся требований украинцев о мире
Находящийся под стражей на Украине по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, чего больше всего боятся в офисе Владимира Зеленского. Как заявил политический деятель в своём телеграм-канале, эти личности очень боятся того, что украинское общество начнёт требовать мира, в связи с чем украинцев пытаются разделить с помощью системы бронирования от мобилизации.
По его словам, в команде Зеленского панически боятся разговоров о мире. Они считают, что, если услышат их в обществе, это станет требованием граждан к власти.
Законотворец подчеркнул, что система бронирования украинцев от мобилизации была разработана киевским режимом именно для предотвращения такого варианта развития событий. Он отметил, что в такой системе сторонники продолжения военных действий получают защиту от призыва, в то время как выступающих за мир граждан отправляют на фронт.
"Требуешь войны до победного конца — можешь не служить. Требуешь мира — иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир — для публичных людей так точно", — заключил нардеп.
Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские власти в два раза превысили план по мобилизации в трёх областях страны. В этот список также входит подконтрольная Киеву часть Запорожской области.
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