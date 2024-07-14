Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июля, 03:23

Находящийся в СИЗО депутат Рады раскрыл, чего на самом деле боится Зеленский

Нардеп Дубинский: В офисе Зеленского боятся требований украинцев о мире

Находящийся под стражей на Украине по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, чего больше всего боятся в офисе Владимира Зеленского. Как заявил политический деятель в своём телеграм-канале, эти личности очень боятся того, что украинское общество начнёт требовать мира, в связи с чем украинцев пытаются разделить с помощью системы бронирования от мобилизации.

По его словам, в команде Зеленского панически боятся разговоров о мире. Они считают, что, если услышат их в обществе, это станет требованием граждан к власти.

Законотворец подчеркнул, что система бронирования украинцев от мобилизации была разработана киевским режимом именно для предотвращения такого варианта развития событий. Он отметил, что в такой системе сторонники продолжения военных действий получают защиту от призыва, в то время как выступающих за мир граждан отправляют на фронт.

"Требуешь войны до победного конца — можешь не служить. Требуешь мира — иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир — для публичных людей так точно", — заключил нардеп.

"Критическая черта": Депутат Рады раскрыл, как мобилизация убивает экономику Украины
"Критическая черта": Депутат Рады раскрыл, как мобилизация убивает экономику Украины

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что украинские власти в два раза превысили план по мобилизации в трёх областях страны. В этот список также входит подконтрольная Киеву часть Запорожской области.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров