Находящийся под стражей на Украине по подозрению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский рассказал, чего больше всего боятся в офисе Владимира Зеленского. Как заявил политический деятель в своём телеграм-канале, эти личности очень боятся того, что украинское общество начнёт требовать мира, в связи с чем украинцев пытаются разделить с помощью системы бронирования от мобилизации.

По его словам, в команде Зеленского панически боятся разговоров о мире. Они считают, что, если услышат их в обществе, это станет требованием граждан к власти.

Законотворец подчеркнул, что система бронирования украинцев от мобилизации была разработана киевским режимом именно для предотвращения такого варианта развития событий. Он отметил, что в такой системе сторонники продолжения военных действий получают защиту от призыва, в то время как выступающих за мир граждан отправляют на фронт.

"Требуешь войны до победного конца — можешь не служить. Требуешь мира — иди и сдохни за него в окопах. Выступать за войну, таким образом, стало выгоднее, чем выступать за мир — для публичных людей так точно", — заключил нардеп.