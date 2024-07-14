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14 июля, 03:42

Гаджет под угрозой: Россиян предупредили о самых опасных телефонных вирусах

Эксперт Степанов: Вирусы типа Spyware способны следить за каждым вашим шагом

Spyware и Adware — самые распространённые угрозы для вашего смартфона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

Spyware и Adware — самые распространённые угрозы для вашего смартфона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 1st footage

Смартфоны становятся лёгкой добычей для вирусов и вредоносных программ, которые могут серьёзно нарушить их работу и вашу безопасность. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по информационной безопасности Валерий Степанов.

Наибольшую угрозу на данный момент представляют вирусы типа Adware. Эти программы собирают маркетинговую информацию, показывают рекламу в фоновом режиме и перенаправляют пользователей на опасные сайты.

"Adware постоянно работает в фоновом режиме, влияя на производительность устройства и нарушая конфиденциальность пользователя", поясняет специалист.

Ещё одной серьёзной угрозой являются программы-шпионы Spyware. Эти вредоносные программы без вашего ведома отслеживают действия и геолокацию, что может привести к утечке конфиденциальной информации.

"Spyware способен следить за каждым вашим шагом, собирая данные о ваших действиях и перемещениях", добавляет эксперт.

Троянские вирусы также являются частым явлением. Они крадут личные данные и могут отправлять платные SMS с вашего номера, что приводит к финансовым потерям.

Для выявления вредоносных приложений на вашем устройстве эксперт рекомендует проверять список приложений, сортируя их по частоте использования. Оцените активность потребления трафика и расхода батареи: если эти показатели высоки, есть вероятность наличия вредоносного ПО. Также важно следить за тем, какие приложения имеют доступ к контактам и геолокации. Если эти права не требуются для работы приложения, возможно, оно занимается шпионажем.

Для защиты от угроз эксперт советует придерживаться правил цифровой гигиены: избегать перехода по сомнительным ссылкам, не загружать данные и приложения из непроверенных источников и не разглашать персональные данные.

"Соблюдение этих простых правил поможет сохранить ваши данные и устройство в безопасности", заключил Степанов.

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Ранее Apple разослала уведомления владельцам iPhone в 98 странах о возникновении новой угрозы шпионского программного обеспечения, которое направлено на компрометацию устройств через Apple ID. Уведомления начали приходить после обнаружения нацеленных шпионских атак, включая случаи в Индии, где были найдены следы шпионского ПО Pegasus. NSO Group, израильская компания-разработчик, стала источником этой технологии.

Кирилл Сосновских
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