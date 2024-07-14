В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин
Перед Крымским мостом со стороны Тамани в очереди скопилось около 600 автомобилей. Ждать нужно около двух часов, докладывает оперативный телеграм-канал о ситуации на транспортном переходе.
"В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.
По данным на 8:00 мск, со стороны Керчи затора перед пунктом досмотра нет.
Недавно министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил о том, что в летний сезон на подъездах к Крымскому мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Эта мера необходима для обеспечения безопасности граждан.
ТАСС / Мальгавко Сергей