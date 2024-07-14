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14 июля, 06:11

В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин

Перед Крымским мостом со стороны Тамани в очереди скопилось около 600 автомобилей. Ждать нужно около двух часов, докладывает оперативный телеграм-канал о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

По данным на 8:00 мск, со стороны Керчи затора перед пунктом досмотра нет.

Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей
Проезда по Крымскому мосту ожидают более тысячи автомобилей

Недавно министр транспорта РФ Роман Старовойт сообщил о том, что в летний сезон на подъездах к Крымскому мосту усилена работа стационарных инспекционно-досмотровых комплексов. Эта мера необходима для обеспечения безопасности граждан.

Обложка ©

ТАСС / Мальгавко Сергей

Николай Рюмин
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