В очереди перед Крымским мостом скопилось 600 машин

Перед Крымским мостом со стороны Тамани в очереди скопилось около 600 автомобилей. Ждать нужно около двух часов, докладывает оперативный телеграм-канал о ситуации на транспортном переходе.

"В очереди со стороны Тамани находятся 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов", — говорится в сообщении.

По данным на 8:00 мск, со стороны Керчи затора перед пунктом досмотра нет.