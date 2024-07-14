Попытка покушения на президента РФ Владимира Путина, о котором говорил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов*, организовывалась на американские деньги. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своём телеграм-канале.

"Вчера один из главарей киевского режима Буданов* открыто признался, что украинская разведка готовила покушения на президента России. Так это покушение готовилось опять же на американские деньги, без которых никакой зловредной деятельности ГУР, СБУ и в целом Банковой и не было бы", — отметила дипломат.

Захарова предложила США инвестировать деньги не в помощь Киеву, а в собственную полицию для защиты правопорядка и граждан. По её мнению, финансированием и бесконтрольной поставкой вооружений Вашингтон на Украине "создал террористическую структуру — киевский режим". Дипломат назвала её "машиной убийств, подрывов, уничтожений, терактов". Она также упомянула про опекаемый американцами сайт "Миротворец", который представляет собой "таблицу ликвидации журналистов и общественных деятелей".

"США должны инвентаризировать свою политику по разжиганию ненависти к политическим оппонентом, странам и народом, спонсированию терроризма. Колокол звонит уже по Вашингтону", — заключила Захарова.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил что Киев неоднократно предпринимал попытки совершить покушение на жизнь Путина. Однако все они провалились.