В Белоруссии жертвами непогоды стали два человека, пострадали десятки населённых пунктов

В результате грозы с сильным ветром в Белоруссии погибло два человека, сообщили в МЧС республики. Непогода пришла в субботу, 13 июля. Также пострадало более 60 населённых пунктов.

"В лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле деревни Кучки Вилейского района Минской области на территории кемпинга "Клёвое место" упавшим деревом смертельно травмирован гражданин 1989 года рождения", — указано в сообщении.

А в результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске погибла гражданка 1998 года рождения и травмирована гражданка 1999 года рождения, которая госпитализирована. В столице республики из-за вызванных ветром падений деревьев, элементов строений и остекления пострадало четыре человека, в том числе ребёнок. В городе Узда Минской области из-за непогоды опрокинулся надувной аттракцион, после чего игравших на нём двух детей экстренно госпитализировали с травмами разной степени тяжести.

Всего, согласно отчёту, из-за разгула стихии пострадали 62 населённых пункта в Брестской и Гродненской областях. Зафиксированы повреждения 320 жилых домой, трёх объектов соцкультбыта, 73 сельскохозяйственных зданий и 38 хозяйственных построек. Также, по подсчётам МЧС, произошло 372 случая падения деревьев на территории всей республики. В результате чего были повреждены 25 автомобилей.

Кроме того, сообщалось, что периодически нарушалось электроснабжение 900 населённых пунктов, 47 сельскохозяйственных зданий и 2897 трансформаторных подстанций. До сих пор без электроснабжения остаются 104 населённых пункта, одно сельскохозяйственное здание и 234 трансформаторные подстанции.