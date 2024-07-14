Россия лишит НАТО господства в воздухе в случае масштабного конфликта, пишут СМИ

В случае войны российская ПВО лишит НАТО господства в воздухе, пишет Business Insider. Указывается, что Запад ни разу не сталкивался с противовоздушной обороной, подобно той, что есть у РФ.

"Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе... Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения... Россия — это совершенно другой оппонент", — говорится в статье.

За время конфликта на Украине ВС РФ показали, что могут формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами. Этому способствуют огромная территория и ресурсы, имеющиеся у России.