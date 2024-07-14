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14 июля, 07:54

Россия лишит НАТО господства в воздухе в случае масштабного конфликта, пишут СМИ

BI: Мощное российское ПВО лишит НАТО господства в воздухе в случае войны

Система ПВО С-300. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZAO2006

Система ПВО С-300. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ZAO2006

В случае войны российская ПВО лишит НАТО господства в воздухе, пишет Business Insider. Указывается, что Запад ни разу не сталкивался с противовоздушной обороной, подобно той, что есть у РФ.

"Россия способна бросить вызов историческому господству НАТО в воздухе... Штатам и их союзникам, вероятно, будет сложно добиться превосходства в небе, даже имея целые эскадры истребителей пятого поколения... Россия — это совершенно другой оппонент", — говорится в статье.

За время конфликта на Украине ВС РФ показали, что могут формировать крайне сложные районы ПВО с мощными радарами, средствами радиоэлектронной борьбы и ракетными комплексами. Этому способствуют огромная территория и ресурсы, имеющиеся у России.

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Ранее бывший верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами альянса Джеймс Ставридис заявил о расширении возможностей России и Китая в Арктике. В частности, он указал на головной патрульный ледокол "Иван Папанин". По его словам, наши корабли обладают значительным наступательным потенциалом, которого нет у судов альянса.

Матвей Константинов
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