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14 июля, 08:23

Пьяный водитель грузовика в Новосибирске протаранил автобус, погиб один человек

МВД: При столкновении грузовика с автобусом в Новосибирске погиб человек

В Новосибирске водитель грузовика протаранил автобус. Обложка © Telegram / mvd_54

В Новосибирске водитель грузовика протаранил автобус. Обложка © Telegram / mvd_54

Водитель грузовика в нетрезвом состоянии протаранил автобус в Новосибирске. В результате аварии один человек скончался. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем ФАВ в состоянии алкогольного опьянения, у дома 71 по улице Блюхера совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус "КИА-Гранберд". В результате ДТП пострадали двое мужчин — пассажиры автомобиля ФАВ, один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", передаётся в сообщении.

Инцидент произошёл в ночь на 14 июля в Ленинском районе Новосибирска.

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Семь человек пострадали в массовом ДТП в Тюменской области

Ранее Life.ru сообщал о другой страшной аварии, произошедшей в Новосибирске. Лихач на BMW без номеров жёстко протаранил семь авто, в результате чего двое человек пострадали.

Мария Любицкая
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