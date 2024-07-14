Пьяный водитель грузовика в Новосибирске протаранил автобус, погиб один человек

Водитель грузовика в нетрезвом состоянии протаранил автобус в Новосибирске. В результате аварии один человек скончался. Об этом сообщили в региональном МВД РФ.

"Водитель 1986 года рождения, управляя автомобилем ФАВ в состоянии алкогольного опьянения, у дома 71 по улице Блюхера совершил наезд на стоящий у края проезжей части автобус "КИА-Гранберд". В результате ДТП пострадали двое мужчин — пассажиры автомобиля ФАВ, один из которых впоследствии скончался в карете скорой помощи", — передаётся в сообщении.

Инцидент произошёл в ночь на 14 июля в Ленинском районе Новосибирска.