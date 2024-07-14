Экс-президент Ганы рассказал, какая из русских традиций ему особенно полюбилась

Бывший президент Ганы (2012–2017) Джон Драмани Махама рассказал, что среди русских традиций сильнее остальных ему полюбились застолья, во время которых "не принято пить без тоста". По словам политика, они позволяют родным и друзьям проводить время вместе.

"Есть русская традиция — собирать друзей и семью за столом. Я хочу рассказать о некоторых русских друзьях, которые у меня были, и о том, как нас приглашали к ним домой и стол был заставлен угощениями. И мы ели и в то же время выпивали", — рассказал Махама в интервью РИА "Новости".

По словам политика, именно эту российскую традицию он хотел бы популяризировать в Африке.