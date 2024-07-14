"Раньше носили розовые очки": Песков высказался о позиции Кремля по отношению к Западу
Песков: Россия сейчас придерживается более трезвой позиции по отношению к Западу
Российские власти сегодня придерживаются гораздо более трезвой позиции по отношению к Западу, чем раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы, которая прошла 11 июля, опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.
Песков высказался о позиции Кремля по отношению к Западу. Видео © Telegram / Зарубин
"Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить Коллективному Западу. На поверку — верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", — сказал представитель Кремля.
Песков добавил, что он также читал опубликованные рассекреченные США архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО, а также записи бесед, о которых лет около шести-семи назад говорил российский лидер Владимир Путин. В документах, по словам пресс-секретаря главы государства, наглядно показано, "что нам обещал Запад и что получилось в итоге".
Ранее сообщалось, что в НАТО задумали увеличить число боеспособных бригад для "защиты от России". Откуда страны альянса возьмут дополнительный персонал, пока не известно. Не исключено, что войска могут быть переброшены из других частей или же могут быть набраны новые военнослужащие.