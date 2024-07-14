"Раньше носили розовые очки": Песков высказался о позиции Кремля по отношению к Западу

Российские власти сегодня придерживаются гораздо более трезвой позиции по отношению к Западу, чем раньше. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. Фрагмент беседы, которая прошла 11 июля, опубликован в телеграм-канале журналиста ВГТРК.

Песков высказался о позиции Кремля по отношению к Западу. Видео © Telegram / Зарубин

"Тогда, наверное, наши лидеры носили розовые очки. Им казалось, что можно верить Коллективному Западу. На поверку — верить не нужно было. Сейчас мы гораздо более трезвую позицию занимаем", — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что он также читал опубликованные рассекреченные США архивы о переговорах в 1990-е годы российского руководства с НАТО, а также записи бесед, о которых лет около шести-семи назад говорил российский лидер Владимир Путин. В документах, по словам пресс-секретаря главы государства, наглядно показано, "что нам обещал Запад и что получилось в итоге".