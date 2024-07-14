Как индейцы наложили на президентов США проклятие Текумсе и почему оно сбывается Ещё не успели затихнуть в Пенсильвании выстрелы Томаса Крукса в Дональда Трампа, как американцы вспомнили о старинном индейском проклятии Текумсе, преследующем президентов США. 14 июля, 12:21 После покушения на Трампа американцы вспомнили о старинном индейском проклятии Текумсе, преследующем президентов США. Обложка © Wikipedia / Cecil Stoughton, © Unsplash / Dave Sherrill, © Shutterstock / FOTODOM / Evan El-Amin

Днём 13 июля 2024 года во время предвыборного митинга произошло покушение на кандидата в президенты США, бывшего президента Дональда Трампа. Пуля прошла по касательной и задела правое ухо, после чего Трамп схватился за него рукой и пригнулся. А когда опасность миновала, он как ни в чём не бывало появился на публике и воздел сжатую в кулак руку — мол, так победим. Но, быть может, его судьбой владеют иные силы? После происшествия все вспомнили про проклятие Текумсе.

Что известно о Текумсе, проклявшем президентов США

Текумсе был вождём племени шауни и сумел объединить индейцев в Конфедерацию. С детства знакомый с коварством англосаксов, нарушавших договоры, он был воином и в 1810 году потребовал, чтобы белые расторгли договор с индейцами, как незаконный, и не селились на индейских землях.

Бюст вождя Текумсе. Фото © Wikipedia / Deinocheirus

Воспользовавшись его отъездом на юг для переговоров и тем, что без вождя отдельные индейцы стали нападать на поселения, губернатор Уильям Гаррисон решил покончить с Конфедерацией. Он отправил против неё отряд в 1200 всадников и в бою под Типпекану разбил индейцев наголову.

Текумсе взял реванш в 1812 году. Он перешёл на сторону Британии и с отрядом в 400 человек помог англичанам взять Детройт. Вождь схитрил: он проводил своих воинов перед городом раз за разом, поэтому жители Детройта решили, что перед ними огромная армия. Генерал Уильям Халл сдал город без боя.

Но вскоре между Текумсе и новым командующим британцев начались разногласия. Полковник Генри Проктер отказывался воевать и отступал даже там, где победа была очевидна. 5 октября 1813 года армия США атаковала британцев в провинции Онтарио и разбила их. Текумсе погиб в бою.

Что известно про проклятие Текумсе

О проклятии Текумсе заговорили вскоре после его смерти. Во-первых, Генри Проктер сразу после разгрома британцев был отдан под суд. Карьера его пошла прахом.

Во-вторых, умер нарушивший договор с племенами губернатор Уильям Гаррисон. В 1840 году он стал девятым президентом США, но находился в должности ровно месяц — с 4 марта по 4 апреля, а затем скончался от септического шока.

Президент Авраам Линкольн, выбранный в 1860 году, был убит во время второго срока.

Президент Джеймс Гарфилд был выбран в 1880 году и был застрелен на вокзале Вашингтона.

В 1900 году президентом США был избран Уильям Мак-Кинли. Через год его смертельно ранили на выставке в Буффало. Он прожил неделю и скончался.

Леон Чолгош стреляет в президента Мак-Кинли. Фото © Wikipedia / T. Dart Walker

В 1923 году от инфаркта умер избранный в 1920 году Уоррен Гардинг.

В 1945 году от инсульта скончался избранный в первый раз в 1940 году президент Франклин Рузвельт.

В 1963 году был застрелен в Филадельфии Джон Кеннеди, ставший президентом в 1960 году.

В конце XX века заговорили об ослаблении проклятия — в живых остались Рональд Рейган и Джордж Буш – младший, избранные в 1980 году и в 2000 году соответственно. Президент Джо Байден был избран в 2020 году, но пока жив. Всё же с момента проклятия прошло уже больше 200 лет. Впрочем, есть шанс, что проклятие его всё-таки "догонит".

Дональд Трамп и проклятие Текумсе

Фото © Gettyimages / Anna Moneymaker

Трамп не укладывается в проклятье, как ни крути. Он был избран президентом США в 2017 году и завершил срок в 2021 году. Однако и покушение на него имеет свои странности. Уже известно, что Крукса, забиравшегося на крышу с оружием, видели несколько свидетелей. Они сообщили о преступнике службе охраны Трампа, но те отнеслись к сообщению с прохладцей. Быть может, всё дело в инсценировке? Так или иначе, но рейтинг Трампа после покушения должен вырасти, а рейтинг Байдена после всех его оговорок и промахов идёт вниз. Ну а нам пока можно запастись попкорном — "Шоу маст гоу он!"

Авторы Майя Новик