Подчёркнутая неприязнь финского "простофили" Вилли Хаапасало, чья актёрская карьера взлетела после съёмок в культовом фильме "Особенности национальной охоты", ко всему российскому — это невероятное лицемерие. Такое мнение выразил финский журналист Кости Хейсканен.

Получив широкую известность в РФ, актёр вскоре открыл собственный ресторан, обустроив его в стиле советской кухни, а также вкладывался в различные коммерческие проекты. Однако после начало СВО интерьер заведения резко изменился, окрасившись в цвета украинского флага. Меньше чем через полгода бизнес закрылся, а сам Хаапасало стал неприкрыто выражать неприязнь ко всему российскому.

"К сожалению, в России деньги очень развращают людей. Мы также убедились в этом на примере Вилле Хаапасало, который был очень приятным и скромным молодым человеком, а когда его стали заваливать проектами, деньгами, он не пропадал с экранов телевидения... это очень сильно развращает", — объяснил финский журналист в беседе с "Царьградом".

Журналист подчеркнул, что Хаапасало, напротив, должен быть благодарен за полученные карьерные возможности. Ведь в Финляндии Вилле как актёр не состоялся.

"Когда началась военная операция, то Вилле её не только не поддержал и не поддержал русских и жителей Донбасса, которые подвергались жуткому терроризму со стороны Украины, но даже осудил. Предать русских и к тому же высказать тирану и убийце Зеленскому такие слова лести — это просто необъяснимо", — добавил Хейсканен.

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