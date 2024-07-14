В Белоруссии силовики сорвали сбор неонацистов и неформалов-сатанистов

В Белоруссии под Пинском (Брестская область) сотрудники полиции пресекли мероприятие неонацистов, неоязычников и неформалов-сатанистов. К ответственности привлечены 11 человек. Об этом рассказали в телеграм-канале пресс-службы МВД республики.

МВД Белоруссии сорвало под Пинском мероприятие неонацистов. Видео Telegram / МВД Беларуси

"Сотрудники Брестского областного управления главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД получили оперативную информацию: группа лиц неонацистских взглядов под предлогом проведения концерта планирует закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности 56 человек из Бреста, Гродно, Минска, Пинска и Лунинца. Среди них оказались причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году, а также родственники участников боевых действий на Украине.

К административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов привлекли 11 человек. Двоих организаторов, 41-летнего и 42-летнего граждан, наказали за нарушение порядка массовых мероприятий. Отмечается, что подобные рейды в республике проходят на постоянной основе для обнаружения деструктивно настроенной молодёжи.