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14 июля, 12:14

В Белоруссии силовики сорвали сбор неонацистов и неформалов-сатанистов

МВД Белоруссии сорвало под Пинском мероприятие неонацистов

В Белоруссии под Пинском (Брестская область) сотрудники полиции пресекли мероприятие неонацистов, неоязычников и неформалов-сатанистов. К ответственности привлечены 11 человек. Об этом рассказали в телеграм-канале пресс-службы МВД республики.

МВД Белоруссии сорвало под Пинском мероприятие неонацистов. Видео Telegram / МВД Беларуси

"Сотрудники Брестского областного управления главного управления по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД получили оперативную информацию: группа лиц неонацистских взглядов под предлогом проведения концерта планирует закрытое незаконное массовое мероприятие в Пинском районе", — говорится в сообщении.

Правоохранители установили личности 56 человек из Бреста, Гродно, Минска, Пинска и Лунинца. Среди них оказались причастные к экстремистской деятельности, в том числе к массовым беспорядкам в 2020 году, а также родственники участников боевых действий на Украине.

К административной ответственности за распространение нацистской символики и экстремистских материалов привлекли 11 человек. Двоих организаторов, 41-летнего и 42-летнего граждан, наказали за нарушение порядка массовых мероприятий. Отмечается, что подобные рейды в республике проходят на постоянной основе для обнаружения деструктивно настроенной молодёжи.

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Ранее Life.ru рассказывал, что сотрудники Комитета госбезопасности Белоруссии обезвредили группировку, которая занималась производством взрывчатки в интересах террористов. Правоохранители задержали более десяти школьников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tricky_Shark

Николай Рюмин
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