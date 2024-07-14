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14 июля, 12:38

День металлурга и совещание по экономике: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю

Путин на предстоящей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры

Стал известен рабочий график президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. В частности, глава государства запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, сообщил журналист Павел Зарубин.

Стали известны планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / Зарубин

Кроме того, на следующей неделе Путин в День металлурга поздравит и пообщается с людьми этой непростой профессии. Также у российского лидера намечены совещание по экономике и встреча с членами Совета Безопасности.

Ранее сообщалось, что сайт Кремля впервые с 2018 года обновил биографию Путина. Туда, в частности, включили информацию об открытии Крымского моста, чемпионате мира по футболу 2018 года, пандемии коронавируса, поправках к Конституции.

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Life.ru

Наталья Исакова
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