День металлурга и совещание по экономике: Раскрыты детали насыщенного графика Путина на предстоящую неделю
Путин на предстоящей неделе запустит новые объекты транспортной инфраструктуры
Стал известен рабочий график президента России Владимира Путина на предстоящую неделю. В частности, глава государства запустит новые объекты транспортной инфраструктуры в разных регионах страны, сообщил журналист Павел Зарубин.
Стали известны планы Путина на следующую неделю. Видео © Telegram / Зарубин
Кроме того, на следующей неделе Путин в День металлурга поздравит и пообщается с людьми этой непростой профессии. Также у российского лидера намечены совещание по экономике и встреча с членами Совета Безопасности.
Ранее сообщалось, что сайт Кремля впервые с 2018 года обновил биографию Путина. Туда, в частности, включили информацию об открытии Крымского моста, чемпионате мира по футболу 2018 года, пандемии коронавируса, поправках к Конституции.
Life.ru