Кремль впервые с 2018 года обновил биографию Владимира Путина

На официальном сайте Кремля впервые с 2018 года обновили биографию президента России Владимира Путина. Если раньше она заканчивалась переизбранием на прошлый срок, то теперь в ней дополнены все важнейшие события в истории РФ, произошедшие за последние несколько лет.

В частности, одна из глав рассказывает об открытии в 2018 году Крымского моста, который, помимо прочего, стал "важным экономическим инструментом развития" полуострова. В том же году в России прошёл чемпионат мира по футболу, и он, как указывается в биографии, показал способность спорта "не разъединять, не вести к дракам и потасовкам, а объединять людей".

В разделе о 2020-х годах говорится в борьбе с пандемией и разработке российской вакцины "Спутник V". Отдельное внимание уделяется поправкам в Конституцию РФ — "одному из самых значимых событий" в стране — и спецоперации на Украине. Подчёркивается, что её цель — защита людей, которых Киев восемь лет подвергал издевательствам и геноциду. Далее описываются референдумы в новых регионах и последние выборы президента.

"В сложном мире, который стремительно меняется, мы должны быть самодостаточными и конкурентоспособными. Наша государственная и общественно-политическая система должна быть прочной и абсолютно устойчивой", — приводятся слова главы государства.

Ещё в апреле пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал скорое обновление раздела с биографией Путина. Комментируя обновление в беседе с ТАСС, он отметил, что данная страница будет и далее обновляться.