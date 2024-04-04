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4 апреля, 04:37

Кремль обновит раздел с биографией Путина на президентском сайте

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Биография главы государства Владимира Путина на президентском сайте будет обновлена. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, её дополнят сведениями за последние шесть лет.

"Да, конечно", — заявил Песков отвечая на вопрос, дополнят ли раздел информацией за последние шесть лет и данными о новом президентском сроке Путина.

Данный раздел содержит подробную биографию российского лидера. Обзор страницы заканчивается информацией о его переизбрании на должность президента в 2018 году.

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Напомним, 17 марта завершилось трёхдневное голосование в рамках выборов президента. После обработки 100% голосов победу одержал Владимир Путин. 21 марта глава ЦИК Элла Памфилова официально подвела итоги: результат действующего главы государства составил 87,28%, за него проголосовало 76 277 708 человек.

Оксана Попова
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