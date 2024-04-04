Кремль обновит раздел с биографией Путина на президентском сайте

Биография главы государства Владимира Путина на президентском сайте будет обновлена. Как рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с ТАСС, её дополнят сведениями за последние шесть лет.

"Да, конечно", — заявил Песков отвечая на вопрос, дополнят ли раздел информацией за последние шесть лет и данными о новом президентском сроке Путина.

Данный раздел содержит подробную биографию российского лидера. Обзор страницы заканчивается информацией о его переизбрании на должность президента в 2018 году.