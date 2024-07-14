Один человек пропал и пять пострадали при опрокидывании катера под Рязанью

Пять человек пострадали при опрокидывании катера в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошёл на 696-м километре Оки.

"Моторное судно под управлением мужчины 1998 года рождения с пятью совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящим на якоре возле берега. При столкновении произошло опрокидывание маломерного моторного судна", — говорится в сообщении.

Судоводитель пропал без вести, его ищут. Пассажиров госпитализировали с незначительными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".