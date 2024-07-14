Один человек пропал и пять пострадали при опрокидывании катера под Рязанью
Работа Следственного комитета на месте опрокидывания катера в Рязанской области. Обложка © Telegram / Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России
Пять человек пострадали при опрокидывании катера в Рязанской области, сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России. Инцидент произошёл на 696-м километре Оки.
"Моторное судно под управлением мужчины 1998 года рождения с пятью совершеннолетними пассажирами на борту допустило столкновение с земснарядом, стоящим на якоре возле берега. При столкновении произошло опрокидывание маломерного моторного судна", — говорится в сообщении.
Судоводитель пропал без вести, его ищут. Пассажиров госпитализировали с незначительными травмами. Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта".
Ранее в Хабаровском крае перевернулся катер с пятью пассажирами. Пропали три человека, в том числе судоводитель. Спасатели организовали поиски. Предварительно, люди не использовали спасательные жилеты.